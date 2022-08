Student betrapt inbreker in kot: man gearresteerd

Antwerpen Superjacht van Tottenham-baas voor anker in Antwerpen: schip heeft fitness­ruim­te, padelbaan (en misschien wel een Picasso) aan boord

Wie over de Antwerpse Scheldekaaien struint, waant zich even in het mondaine Franse Saint-Tropez. Want ter hoogte van het Noorderterras ligt de Aviva aangemeerd. Het imposante jacht – het schip heeft een heuse padelbaan aan boord - is eigendom de Britse miljardair en Tottenham-baas Joe Lewis (85).

21 augustus