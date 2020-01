Strenggelovige joden vervolgd voor witwassen van 8,8 miljoen euro drugsgeld

Arbeider wast handen met benzine terwijl hij rookt: doeken schieten in brand

18 januari Een 22-jarige arbeider die aan het werk was op een werf in de Molenstraat, heeft zichzelf ei zo na in brand gestoken. Hij waste per ongeluk zijn handen met benzine. Omdat hij ondertussen aan het roken was, vatten de natte doeken brand.