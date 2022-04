Streetartfestival, zoektocht in kathedraal of tijdreizen met Suske en Wiske? Ontdek hier onze tips voor een geslaagde Erfgoeddag 2022

“Neem ‘erf-goed’ gerust letterlijk', klinkt het bij de organisatie achter Erfgoeddag. “Het gaat over datgene wat we van vorige generaties hebben geërfd en waarvoor we nu zorg dragen, met de bedoeling het straks op onze beurt ook weer door te geven. Die erfgoedtransfer van generatie op generatie bestaat omdat we belang hechten aan al die materiële en immateriële getuigenissen over en uit het verleden.”