Straks ook ambulanciers op de fiets? “We onderzoeken de rol van burgerhulpverleners”

ANTWERPENZiekenwagens die zich vastrijden in het verkeer, die moeilijk wendbaar zijn in oude, middeleeuwse straatjes of die niet bij slachtoffers geraken op grote evenementen. De ambulancefiets of ‘ambubike’ is een antwoord op die problemen, maar ze kunnen in België nog niet legaal ingezet worden op straat. “Er wordt momenteel onderzocht hoe burgerhulpverleners - dus ook op de fiets - geïntegreerd kunnen worden in het systeem van het noodnummer 112.”

Ambulancier Kenny Vinck (36) uit het Antwerpse Merksem rijdt nochtans rond op zo’n ambubike, maar die mag hij voorlopig enkel op evenementen inzetten zoals Antwerp Ten Miles of Bollekesfeesten. Wie het noodnummer 112 belt vandaag, zal geen hulp kunnen krijgen van een ambubike, zelfs niet als die sneller ter plekke kan zijn dan de traditionele ziekenwagen of de mobiele urgentiegroep (MUG).

Burgerhulpverlening

In het Verenigd Koninkrijk kan dat wel. De ambubike rijdt daar rond in bijvoorbeeld erg drukke stadskernen of op luchthavens. In Nederland worden de ambubikes officieel ingezet door het Rode Kruis. “Ook bij ons is het concept niet helemaal onbekend”, benadrukt woordvoerder Billy Buyse van het kabinet Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van volksgezondheid. “Er lopen in ons land een aantal proefprojecten rond zogenoemde ‘burgerhulpverlening’. Dat zijn mensen die snel eerste hulp kunnen verlenen en daartoe zijn opgeleid. Dat kan dus ook op de fiets zijn. Zij bieden dan de eerste hulp in afwachting van de komst van een ambulance of MUG. Ze kunnen uiteraard zelf geen patiënten vervoeren naar het ziekenhuis.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kenny Vinck (36) uit Merksem is één van de eerste ambulanciers van ons land die eerst hulp biedt per fiets. © Tessa Kraan

Het is exact zo’n voorval waar Kenny het over had. Tijdens zijn tocht naar het werk bood hij de eerste hulp aan een gevallen fietser, in afwachting van de ambulance. “Maar dat was gewoon omdat ik toevallig in de buurt was”, benadrukt Kenny. “Ik werd daar niet voor opgeroepen, hoewel ik vind dat dat in België ook mogelijk zou moeten zijn. De ambubike zou mee op het 112-circuit ingeschakeld moeten worden.”

Hervormingsplan

Of er bij volksgezondheid plannen zijn in die richting, is niet volledig duidelijk. Het kabinet benadrukt dat Vandenbroucke momenteel werkt aan het investerings- en hervormingsplan Dringende Geneeskundige Hulpverlening. “De rol van burgerhulpverleners zal daarin worden besproken”, zegt Buyse nog. “Er loopt momenteel ook een universitair onderzoek naar burgerhulpverlening. In die studie wordt nagegaan op welke manier burgers in het 112-systeem geïntegreerd kunnen worden zodat de operatoren hen desgewenst kunnen activeren.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.