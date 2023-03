Strakke beats en traditionele Turkse muziek: Merdan Taplak lost nieuw album ‘Haydi’

Hup, hup! Allez vooruit! Of in het Turks: haydi! Het is wat de fans van Merdan Taplak wellicht dachten terwijl ze wachtten op het nieuwe album dat toch al even op zich laat wachten. Maar eindelijk is het zo ver, het nieuwe album ‘Haydi’ - met ‘elektronik interpretations of oriental inspirations’ als werktitel - ligt in de virtuele rekken. Taplak werkte voor dit album onder andere samen met Roel Porieau van Think Of One, Johannes Genard van School Is Cool maar ook Suhamet Latifi, Melike Tarhan en Ramadan Sali.