Straf voor ex-politicus zakt van 7 naar 2 jaar effectief voor verkrachting en handel in escortdames

Louis Convents werd twee jaar geleden bij zijn veroordeling in eerste aanleg onmiddellijk in de boeien geslagen en opgesloten in de gevangenis. Hij was net schuldig bevonden aan mensenhandel en verkrachting van privé-escortes. De man werd vrijgelaten in afwachting van het proces in beroep. Convents woont tegenwoordig in Frankrijk en heeft vastgoedfirma’s in Spanje. Hij heeft al lang afscheid genomen van Edegem waar hij destijds schepen was in een partij die later opging in de N-VA van Koen Metsu.