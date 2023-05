Stille betoging op Antwerpse Groenplaats voor Sanda Dia: “Zijn familie verdiende veel meer dan dit”

Studeren tussen de gezel­schaps­spel­len: blokkende studenten welkom in spellenspe­ci­aal­za­ken Outpost en The Playground

Vanaf maandag 29 mei tot en met vrijdag 23 juni zijn studenten welkom in twee Antwerpse spellenspeciaalzaken, Outpost en The Playground, om er te blokken. Naast een studeerplek in een speelse setting, krijgen ze er gratis wifi en studentenhaver. Dit initiatief kadert binnen een bredere actie van Asmodee België, verdeler en ontwikkelaar van gezelschapsspellen, waarbij tien spellenwinkels verspreid over Vlaanderen de deuren openzetten voor blokkende studenten. In totaal voorziet Asmodee 476 studeerplekken.