Stierf Zoë (33) door een ongelukkige val? Of werd ze geduwd? Speurders ondervragen echtgenoot Joeri op rotsformatie in Ardennen

De man van Zoë Snoeks (33), die in 2021 om het leven kwam na een val van een rots in de Ardennen, werd vrijdag verhoord op de plek waar ze stierf. Dat bevestigt het Antwerps parket aan onze redactie. Volgens haar echtgenoot Joeri J. gleed Zoë uit tijdens een fotoshoot op Le Hérou in Nadrin in de Ardennen. “Heel even keek ik naar onze twee hondjes. In die tijd was Zoë weg. Zonder een woord of een schreeuw. Ze stond er gewoon niet meer.”