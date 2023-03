Stevie Wonder (72) test app voor blinden van drie Antwerpse vrienden uit in Californië: “‘Amazing’, zei hij”

Het vergde enige lef, maar de drie Antwerpse vrienden Willem (26), Vincent (27) en Michiel (26) konden Stevie Wonder verleiden om hun app OKO uit te testen op een beurs voor blinden en slechtzienden in Californië. OKO, dat via beeld, geluid en trillingen aangeeft wanneer het verkeerslicht rood of groen is, viel bij de Amerikaanse R&B-legende schijnbaar in de smaak: “Al wordt hij dag en nacht door bodyguards begeleid, hij begreep de waarde van ons product.”

Dat hun reis door Amerika zo zou eindigen, had geen van de jonge ondernemers verwacht. Op 19 februari vlogen ze op Miami om drie weken lang meer dan twintig blinde- en slechtziendenverenigingen langs de oostkust van Amerika op de hoogte te stellen van OKO. Een jaar geleden lanceerden ze deze revolutionaire ‘mobiele rateltikker in je broekzak’ in ons land. Nu zijn de Antwerpse AI-ingenieurs op weg om Amerika te veroveren: “Na de oostkust vlogen we naar meer centrale steden zoals Chicago en Detroit, om onze reis dan te eindigen op de CSUN-beurs in California State University”, vertelt Michiel Janssen.

Quote Mijn indruk van hem? Heel sympathiek en net gekleed, al leek hij best op zichzelf Willem Van de Mierop

Een ‘VIP-dag’ trapte deze drie-dagen durende conferentie voor blinden en slechtzienden af. Het moest lukken dat een van de bekendste blinden ter wereld doodgewoon door de hallen struinde: “Hij was in gezelschap van een stuk of vier bodyguards en een andere blinde persoon", herinnert Willem zich levendig. “Ik moest me tussen de drukte wringen om tot bij hem te geraken. Hij moest door, zei hij, maar hij nam toch even de tijd om naar ons verhaal te luisteren. Ik zei hem dat hij altijd eens mocht langskomen bij onze stand om het uit te testen.”

En zo geschiedde. Op de laatste dag van de beurs wandelt Stevie Wonder, bekend van onder andere Superstition en Isn’t She Lovely, op de drie Antwerpse vrienden af: “Het leuke is dat we altijd een verkeerslicht meebrengen naar dit soort evenementen. Hij nam mijn gsm om OKO uit te testen. ‘Amazing’, zei hij. Daarbij vond hij het idee heel krachtig, en ook al krijgt hij altijd hulp van bodyguards om een straat over te steken, begreep hij de waarde van de app voor de gemeenschap. Mijn indruk van hem? Heel sympathiek en net gekleed, al leek hij best op zichzelf.”

30 miljoen blinden

Stevie Wonder was niet de enige enthousiasteling van OKO: “We hebben op onze hele reis waanzinnig veel goede reacties gekregen, van ‘pionierswerk’ tot ‘jullie verhelpen elke dag doden in het verkeer’”, duidt Michiel. “Veel meer dan de Europese markt zet de Amerikaanse markt in op de noden van deze mensen. Om onze app ‘Amerikaproof’ te maken, moesten we wel wat aan de software sleutelen: de voetgangerslichten zien er helemaal anders uit dan hier. Maar met 30 miljoen blinden en slechtzienden is Amerika dé markt waar we moeten zijn.”

Wat is OKO? OKO is een app gelanceerd - onder het moederbedrijf AYES - door Antwerpse ingenieurs Michiel Janssen (26), zijn broer Vincent Janssen (27) en gemeenschappelijke vriend Willem Van de Mierop (26). OKO geeft blinden en slechtzienden een extra paar ogen door elke dag zo’n 1.500 verkeerslichten te herkennen. Dit jaar hielpen ze blinden al meer dan 350.000 straten oversteken. Op termijn zullen ze een GPS-systeem implementeren en het algoritme aanpassen zodat OKO nog veel meer dan enkel stoplichten herkennen, zoals tram-of busnummers herkennen, zebrapaden zonder lichten aangeven en obstakels op de weg zoals steps aangeven. Recent haalde AYES nog 1 miljoen euro op van Japanse en Franse investeerders. De app is beschikbaar op de Apple App Store. Volledig scherm Stevie Wonder in levende lijve op de CSUN beurs in Californië © Vincent Janssen

