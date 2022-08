Stevens (47) energiefactuur ging plots van 50 naar 500 euro en krijgt er nu nog een factuur van 1.300 euro bovenop: “Ik denk dat de leverancier nog snel wil cashen voor hij failliet draait”

In 2013 werd in Luik het nieuwe energiebedrijf Mega opgericht met ook een kantoor in Leuven. Met ‘Same energy, just cheaper’ als leuze wilde het bedrijf een lokaler en goedkoper alternatief bieden, als reactie tegen de grote multinationals in de energiesector. Het bedrijf klopte zichzelf op de borst geen enkele dienst als boekhouding, marketing of IT uit te besteden om de kosten te drukken.