Sterrenchef Nick Bril creëert nieuwe spaghetti voor Bavet: “Geen sterren, maar even lekker”

AntwerpenVanaf 15 juni hoef je niet meer per se naar The Jane om een gerecht van Nick Bril te proeven. De sterrenchef creëerde een spaghetti voor pastaketen Bavet. De ingrediënten? Pastrami, burrata, rucola, chilipeper, croutons en basilicum. “Een spaghetti die eens helemaal niets te maken heeft met dure prijzen en stijf gedoe”, aldus Nick Bril.

Bavet, het spaghetticoncept dat in 2015 het levenslicht zag, is inmiddels uitgegroeid tot een collectie van zestien restaurants in België en één bij onze noorderburen in Maastricht. De restaurants worden gekenmerkt door een kleine menukaart aan spaghettisauzen, waarbij je een bavet krijgt om niet op je kleren te hoeven morsen.

Bavet besloot om wat extra pit te geven aan zijn menu met een gloednieuw recept: een spaghetti in samenwerking met niemand minder dan Zeeuws-Vlaamse sterrenchef Nick Bril (The Jane**). Deze tijdelijke special zal vanaf woensdag 15 juni beschikbaar zijn in alle Bavet-vestigingen.

Geen sterren, even lekker

“Ik heb al veel bereikt en al heel veel meegemaakt, maar er was nog één unfinished business”, aldus Nick Bril. “Een spaghetti maken in samenwerking met Bavet, die eens helemaal niets te maken heeft met dure prijzen en stijf gedoe. Een goede spaghetti, en liefst eentje die je eet met een bavet. Het recept kreeg de naam ‘Legends of the smoked’. We gebruiken kwalitatieve producten, en het gerecht is toegankelijk voor iedereen. Geen sterren, maar even lekker.”

De spaghetti is een eerbetoon aan gerookte pastrami, waarvoor Nick een beroep doet op vleesspeciaalzaak Dierendonck. Verder bevat het gerecht romige burrata, rucola, peperoncino (chilipeper), krokante croutons en een vleugje basilicum.

Sterrenchef Nick Bril maakte samen met slager Hendrik Dierendocnk een spaghetti voor Bavet.

Kom op tegen Kanker

Het is de eerste keer dat Bavet een samenwerking aangaat met een externe chef voor de co-creatie van een spaghetti. “Nick Bril en Bavet stralen beide een rock’-n-rollvibe uit, en dat is ook wat we met dit partnership willen bereiken”, aldus Peter Van Praet, oprichter van Bavet. “Het is een verrassend gedurfde spaghetti geworden, vol kwaliteitsproducten, gebracht in de welbekende, ongedwongen sfeer van een Bavet-restaurant. Dat Nick Bril voor deze spaghetti wil samenwerken met ons, een sterrenchef die gelooft in ons verhaal, is een droom die uitkomt.”

Naast The Holy Grail, The Billy Bunter of OMG They Killed Kenny?!! kan je vanaf woensdag 15 juni, uitsluitend in de Bavet-restaurants (eat-in only), de tijdelijke special op het menu vinden. Voor elke verkochte spaghetti zal een deel van de opbrengst aan het goede doel Kom op tegen Kanker worden geschonken.

Volledig scherm Sterrenchef Nick Bril maakte samen met slager Hendrik Dierendocnk een spaghetti voor Bavet. © Bavet

