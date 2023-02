Sterkste stijging van aantal fietsers ooit in provincie Antwerpen

De Antwerpse fietsbarometer bestaat sinds 2015 en verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Er gebeuren onder meer fietstellingen op strategische locaties, er worden meetfietsgegevens geregistreerd over de staat van de infrastructuur, de resultaten van enquêtes worden meegenomen, en de cijfers over fietsongevallen worden bijgehouden en in kaart gebracht.

De locaties waar de meeste fietsers werden geteld, zijn de Mercatorstraat in Antwerpen (2,1 miljoen), voor het Steenplein (1,8 miljoen), ook in de stad Antwerpen. Op de derde plaats staat de Onze-Lieve-Vrouwlaan in Duffel (1,3 miljoen fietsers in het arrondissement Mechelen). De drukste fietsplek in de Kempen, het arrondissement Turnhout, was de Herenthoutseweg in Herentals met ruim 500.000 fietsers.