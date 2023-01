Sterdanser Wim Vanlessen organiseert eigen dansgala: “In ons land ben je als danser nog te veel aangewezen op jezelf”

AntwerpenWim Vanlessen, die internationale bekendheid verwierf als danser bij Opera Ballet Vlaanderen, brengt op maandag 6 maart een internationaal ballet- en dansgala van topniveau bijeen voor de eerste editie van ‘Time to Dance’. Daarnaast roept hij de stichting Dansersfonds in het leven om talentvolle dansers te steunen in hun carrière. Met het gala, dat plaatsvindt in de Elisabethzaal in Antwerpen, hoopt Vanlessen een jaarlijkse traditie te starten om het Dansersfonds te voorzien van de nodige fondsen.

“Met ‘Time to Dance’ en de Stichting Dansersfonds komen niet één maar twee dromen in vervulling”, zegt Wim Vanlessen. “In 2019 nam ik afscheid als balletdanser met een eigen gala, dat smaakte naar meer. Of ik zelf op de planken zal staan, is nog een goed bewaard geheim, maar ik ben alvast wel curator van deze gala-avond en stel zelf het programma samen van zowel klassieke, neoklassieke als moderne dans.”

Wim Vanlessen nodigt ‘s werelds beste dansers uit die samen op het podium meesterwerken van bekende choreografen zullen interpreteren. Het evenement moet een jong publiek inspireren en laten kennismaken met de schoonheid van klassiek, neoklassiek en modern ballet. VIP-tickethouders genieten eveneens van een glamoureuze galaparty met walking dinner achteraf.

Dansersfonds

Deze voorstelling is de kick-off van Stichting Dansersfonds. Het gala zal een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de Stichting. De missie van het Dansersfonds is door sponsoring talentvolle dansers te stimuleren in de ontwikkeling van hun carrière. Het Dansersfonds is er ook om opkomend talent te identificeren en actief te ondersteunen door middel van mentorprogramma’s en scholarships.

“In ons land ben je als danser nog te veel aangewezen op jezelf”, aldus Vanlessen. “In het buitenland bestaan veel meer initiatieven om jonge dansers een platform te geven. Daarom roep ik de Stichting Danserfonds in het leven zodat beloftevolle dansers niet alleen een platform krijgen, maar ook extra begeleiding in de ontwikkeling van hun carrière.”

‘Time to Dance’ vindt plaats op maandag 6 maart om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Tickets kosten €65, €75 of €95, VIP-tickets kosten €250, Golden Circle Tickets en sponsortickets van het Dansersfonds Foundation starten vanaf €500. Meer info en tickets vind je hier.

Volledig scherm Wim Vanlessen © AnDesmet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.