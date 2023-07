Steeds meer jongeren met een beperking starten met studentenjob: “Vaak gingen sollicitatiegesprekken goed, tot mijn autisme ter sprake kwam”

“2.500 euro losgeld om Angel en Diva levend terug te zien”: dieven gaan aan de haal met twee honden van Debby

De politie heeft een onderzoek geopend naar de ontvoering van Angel en Diva. De twee honden werden bij een inbraak in een woning in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas meegenomen. De dieven eisten achteraf 2.500 euro losgeld. Baasje Debby Lodewyckx (49) is ten einde raad, al weet ze wél wie er achter de diefstal zit. “Een van de dieven belde toen ik een verklaring aflegde bij de politie, sindsdien is de lijn dood.”