Standbeeld De Buildrager verhuist opnieuw naar Antwerpse Suikerrui

Antwerpen Experts komen samen om sanerings­op­ties voor PFAS te bespreken

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken heeft donderdag, samen met onder meer de Universiteit Antwerpen en OVAM, een workshop georganiseerd rond innovatieve saneringsmogelijkheden van PFAS-hotspots. Het initiatief moet leiden tot de oplossing voor de PFAS-verontreiniging op de Oosterweelwerf en andere vervuilde sites in Vlaanderen. Dat is dringend nodig, want volgens Vrancken zijn “de huidige saneringscapaciteiten niet toereikend voor de groter wordende Vlaamse noden.”

23 april