Stadsfestival Barokke Influencers start dit weekend met feestelijkheden rond Conscienceplein

Antwerpse horeca­school PIVA wordt voor 12 miljoen euro gereno­veerd: “Hoognodig, want opleidin­gen zitten in de lift”

De meeste werkplekken in de bekende horecaschool PIVA aan de Desguinlei op het Antwerpse Zuid - culinaire grootheden zoals Johan Segers (’t Fornuis), Bart De Pooter (Vis van A) en chocolatier (en jurylid in ‘Bake Off Vlaanderen’) Herman Van Dender liepen er ooit school - zijn tot op de draad versleten. De provincie Antwerpen springt daarom in de bres: de school krijgt voor 8,7 miljoen euro aan nieuwe keukens, het theorieblok wordt voor 3,6 miljoen euro aangepakt. De werken duren wellicht tot een stuk in 2024.