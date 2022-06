Stadscentrum heeft opnieuw Kringwinkel: “Nieuwe huisstijl na ruim 20 jaar”

AntwerpenDe stad Antwerpen is een zevende Kringwinkel rijker. Schepenen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) en Tom Meeuws (Vooruit), bevoegd voor Sociale Zaken, openden mee de deuren in de Lange Koepoortstraat. Daar was vroeger kledingzaak Het Paleis gevestigd. In één moeite is er na 20 jaar ook een nieuwe huisstijl gelanceerd met de slogan ‘Opnieuw geluk’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De nieuwe zaak is voor het stadscentrum de opvolger van het pand in de Sint-Jorispoort dat in 2020 sloot. Het moest plaatsmaken voor het nieuwe vijfsterrenhotel Antwerp Botanic Sanctuary. “Die lacune hebben we nu opgevuld met een nieuwe winkel op een mooie plek, in een heraangelegde straat”, zegt woordvoerster Louise Vrints. “Het aanbod loopt min of meer gelijk met onze andere kringwinkels, met kleding, boeken, huisraad, elektro en kleine meubelen.”

Winkelen doe je op een oppervlakte van 420 vierkante meter. Naast de winkelverantwoordelijke werken er acht mensen: drie OCMW-medewerkers en vijf vaste maatwerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ideale match in straat

Vrints: “De locatie is interessant. We worden omringd door andere duurzame en lokale initiatieven. Ik noem het een ideale match. Zo vind je hier ‘Curated by Edo’, een concept store, Red Juliet (Antwerpse mode) en tweedehandswinkel RIOT.”

Feestelijk weekend

Vanaf vrijdag 24 juni is de Kringwinkel in de Lange Koepoortstraat open voor het publiek. In het weekend wordt er gefeest. Voor de klanten zijn er dan kortingen? Wie een ritje met de riksja wil, kan naar de vorig jaar geopende vestiging op Nieuw Zuid of naar de Meir. “Die laatste zaak verkoopt vooral kleding”, besluit Vrints.

LEES OOK:

Volledig scherm Nee, deze mannequin gaat er niet vandoor. In de gloednieuwe kringwinkel in de Lange Koepoortstraat is er een ruim aanbod aan tweedehandskleding. © Tessa Kraan

Volledig scherm Eén van de medewerkers van De Kringwinkel toont even de sieraden in de nieuwe vestiging in de Lange Koepoortstraat. © Tessa Kraan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.