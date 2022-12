Stadsbader/DSG voert eerste fase van vernieuwing Europa Terminal in Antwerpse haven uit

ANTWERPEN Nog niet uitgefeest na oudjaar? Sterren­zaak The Jane opent de deuren voor dagdisco op Nieuwjaar

Wie nog niet is uitgefeest na oudejaarsavond en zijn eindejaarspremie meteen wil opsouperen, moet 1 januari in het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane zijn. Feestconcept Ontourage laat feestvarkens er de hele dag lekker eten, drinken én dansen op de beats van Nico Morano en sterrenchef Nick Bril zelf.

12 december