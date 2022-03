Stad zoekt vernieuwend concept voor loopparcours in Stadspark

Antwerpen Vrouwenbe­we­gin­gen geven luid signaal op Ossenmarkt: “Internati­o­na­le vrouwendag is geen feestdag”

“This is what feminism looks like!” Tig maal klonk het uit volle borst op de Ossenmarkt, waar een tweehonderdtal actievoerders zich op 8 maart verzameld hadden. Voor de vierde keer riep het ‘Collecti.e.f 8 Maars’ daar op tot een nationale vrouwenstaking op de internationale dag voor de rechten van de vrouw: “Dit jaar alleen al zijn er 7 femicides gepleegd in België: het houdt niet op.”

19:18