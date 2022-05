Stad zoekt en vindt extra personeel voor loketten: “We gaan wachttijden komende weken aanpakken”

Antwerpen/Essen ASSISEN. “Hij had zo vaak de kans om van zijn plan af te zien, maar hij ging er toch mee door”: advocaten nabestaan­den zijn hard voor Jonas V.

De jury zal donderdagavond dan toch niet in beraad gaan over de vraag of Jonas V. schuldig is aan de oudermoord op zijn vader Adel. Dat onverwachte uitstel, waar de jury de voorzitter specifiek om vroeg, gaf de advocaten van alle partijen wel de kans om hun respectieve standpunten nog eens extra in de verf te zetten. Daar maakten de procureur-generaal en de raadslieden van de nabestaanden gretig gebruik van. “Hij had zoveel andere keuzes, maar koos ervoor zijn vader te doden.”

29 april