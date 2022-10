Stad wil zusterband met Sint-Petersburg behouden: “Ik hoop dat het moment komt dat we weer vriendschapsband met Russische volk kunnen aanknopen”

Antwerpen Beauty in een cocon: nieuw concept opent in Hopland

In het centrum van Antwerpen is COCON geopend, een nieuw concept in de beautywereld. Bij COCON zijn alle beautyservices verzameld onder één dak: van een knipbeurt of kleuring tot massages, manicure of huidverzorging. Nog meer uniek is dat deze behandelingen één-op-één in privéruimtes, ‘cocons’, worden uitgevoerd.

22 oktober