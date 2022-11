Stad wil ondergrondse parking voor 400 auto’s bij Loodswezen om verdwenen plaatsen te vervangen, Groen vindt dat onbegrijpelijk: “Strop voor leefbare historische binnenstad”

ANTWERPEN Afscheid van LG­BTQIA+-pionier Paul Rademakers (102) in kathedraal: “Geen plechtig­heid is lang genoeg om te beschrij­ven wat Paul betekent voor onze gemeen­schap”

Niemand in Antwerpen - en bij uitbreiding de rest van het gewest - heeft meer betekend voor de LGBTQIA+-gemeenschap dan Paul Rademakers. Vorige week overleed hij op zijn 102 jaar in het zorgcentrum waar hij al zestien jaar verbleef. Zaterdag werd er ingetogen afscheid van hem genomen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in het hartje van zíjn stad. “Paul was zelf katholiek, vond naastenliefde de belangrijkste pijler van zijn geloof en heeft zijn naasten dan ook altijd erg geliefd én geholpen.”

5 november