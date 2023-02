Stad wil 3,3 miljoen kilowattuur aan elektriciteitsverbruik besparen met nieuw ‘Lichtplan’

Antwerpen Toerisme in Antwerpen nog steeds niet op zelfde peil als vóór de coronacri­sis: “Hopen meer internatio­na­le congressen te organise­ren”

In 2022 telde Antwerpen 11,6 miljoen dagjestoeristen. Een aanzienlijk aantal, al klopten we in 2019- het jaar voor de start van de coronacrisis- af op 15,5 miljoen. Vooral het zakelijk toerisme lijkt het onderspit te delven. Ook de hotelprijzen per nacht zijn gemiddeld met 17 euro gestegen. Een overzicht van een toeristisch jaar in de koekenstad.

17:41