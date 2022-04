Stad voorziet premies voor verwijdering asbest

Antwerpen Studenten zamelen 430 dozen maandver­band in tegen menstrua­tie­ar­moe­de: “Dit wordt een jaarlijkse actie”

Een maand lang zetten zes studenten van de Antwerp Managament School het project ‘Period(t)’ op poten om menstruatiearmoede aan te kaarten en tegen te gaan. In maart probeerden ze zoveel mogelijk maandverband en tampons in te zamelen via inzamelboxen bij verschillende Antwerpse bedrijven en scholen. Dat leverde 430 dozen met menstruatieproducten op, die verdeeld zullen worden via sociale organisaties.

11:56