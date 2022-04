Stad telt nu 4.000 straatvrijwilligers: “Steeds meer Antwerpenaren doen mee”

AntwerpenHet gaat hard met de instroom van nieuwe straatvrijwilligers in de stad Antwerpen. Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) ging dinsdag mee zwerfvuil oprapen op en rond de site van ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis in en sneed een taart aan met Tarik Moüssaoui (23), de 4.000ste straatvrijwilliger.

Antwerpen startte in 1999 met straatvrijwilligers. Ze ruimen zwerfvuil en signaleren sluikstort. Coach Sabine De Boitselier haalt er veel werkplezier uit. “De voorbije drie jaar zien we het aantal vrijwilligers fors stijgen, tot 500 à 600 per jaar. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van een gezond milieu. Ook dertigers met kinderen doen massaal mee.”

Volgens De Boitselier schuilt het succes ook in het laagdrempelige. “Er moet niets. Sommigen nemen hun werk dan weer heel serieus en zijn er 50 tot 60 uur per week mee bezig.”

Peuken en poep

Tarik Moüssaoui is meestal twee keer per week in de weer. Hij woont sinds februari vorig jaar in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis. “Ik help graag mensen, ben ook het liefst buiten.” Als we hem vragen wat hem het meest ergert, twijfelt hij niet: hondenpoep. “Maar ook sigarettenpeuken vind ik erg.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zwerfvuil rapen aan het WZC Lozanahof en ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis. © Klaas De Scheirder

Els is kine en een van de begeleiders van Tarik. Zwerfvuil oppikken is een zinvolle bezigheid. In één moeite zijn onze bewoners ook op wandel. En zo blijft meteen de ingang van het WZC Lozanahof (in hetzelfde gebouw, red.) netjes.”

Waardering

Ergotherapeute Karlien: “Bij ons verblijven dertig psychisch kwetsbare mensen van 20 tot 80. Zes van hen zijn straatvrijwilliger. Het is voor hen ook fijn dat ze waardering krijgen van de buurt.”

En dan was er fruittaart. Karim Bachar is fier op alle 4.000 straatvrijwilligers. “Je kan als stad wel veel doen om de straten proper te houden, maar zwerfvuil blijft een probleem. Het is dus een prachtige zaak als zoveel mensen hun verantwoordelijkheid nemen. De deelname van gezinnen met kinderen is in dat verband erg belangrijk.”

Meer info vind je hier. Bellen kan ook: 03-3383995.

Volledig scherm Voor de bewoners van het ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis is het fijn dat ze zinvol kunnen bezig zijn in de buitenlucht. © Klaas De Scheirder