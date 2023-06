Stad stelt voor het eerst sinds 2008 (!) een nieuw horecabeleidsplan voor: “De stad als grootste supporter van ondernemers”

Man met kinderen en zwangere vrouw in auto trapt met opzet bruusk op de rem vlak vóor bus

Een bus van De Lijn is zaterdagnamiddag ingereden op een auto op de Plantin en Moretuslei. De bestuurder van de wagen, een 43-jarige man, had opzettelijk bruusk op de remmen getrapt vlak voor de bus omdat de chauffeur hem kort voordien de pas had afgesneden.