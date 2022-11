Stad stapt nog niet af van hoofddoek voor leraars: “Maar dat kan in de toekomst veranderen”

AntwerpenHet Antwerps stadsbestuur is niet van zins om het verbod op het dragen van de hoofddoek in het stedelijk onderwijs af te schaffen. Bevoegd schepen Jinnih Beels (Vooruit) wil loyaal blijven aan de afspraken in het bestuursakkoord. “Maar het debat moet zeker worden gevoerd. Het verbod kan in de verdere toekomst opgeheven worden, wat in lijn ligt met hoe mijn partij ernaar kijkt.”

Yasmia Setta (Groen) legde haar collega-gemeenteraadsleden maandag een motie voor. “Schaf het verbod op de hoofddoek voor leerkrachten in het stedelijk onderwijs af.” Ze kaartte daarmee een heikel thema aan. Voorstanders van een afschaffing wijzen erop dat nu heel wat studenten worden afgeschrikt om aan de lerarenopleiding te beginnen.

Dresscode

Jinnih Beels ziet dat anders. “Gooi een lerarentekort en de dresscode niet op één hoopje. In scholen waar een hoofddoek wél mag worden gedragen, kampt men óók met een tekort aan leraars. In Gent, waar Groen in de coalitie zit, is dat bijvoorbeeld zo. In Brussel is er net als in Antwerpen een verbod op levensbeschouwelijke tekenen én maakt Groen deel uit van de meerderheid.”

“Debat voeren”

Beels liet er geen twijfel over bestaan dat er binnen de Antwerpse meerderheid al vier jaar eensgezindheid bestaat over het bestuursakkoord en dat dat niet zal veranderen tot eind 2024. “Maar we zijn geen Siamese tweeling. We moeten het debat voeren, zeker gezien het belang van een representatieve afspiegeling van de samenleving in onze klaslokalen.”

Eerder deze maand had nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op het VRT-duidingsprogramma Terzake nog gezegd dat het hem niet uitmaakt of leerkrachten met of zonder hoofddoek voor de klas staan.

De motie van Groen werd met een ruime meerderheid verworpen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.