Stad sluit snackbar in Borgerhout na mogelijk drugsgeweld: “Wraakacties kunnen niet worden uitgesloten”

“Perfecte gelegen­heid om bruggen te bouwen”: Pasen en ramadan samen gevierd in Borgerhout

Eens in de drieëndertig jaar. Zo zeldzaam is het dat Pasen, ramadan én Pesach samen vallen. In Borgerhout werd dat zaterdag rijkelijk gevierd met een groot internationaal familiefestival waar mensen met welke achtergrond dan ook, welkom waren. Zo werden de kinderen uit de buurt losgelaten om paaseitjes te zoeken en werden er eiergerechten klaargemaakt in een gigantische pan maar werd er na valavond ook een gigantische iftar georganiseerd met een tafel van één kilometer (!) lang.