Stad pakt domein rond bedrijvensite Kielsbroek aan: werken gepland in 2024

Het bedrijventerrein Kielsbroek bevindt zich net buiten de Singel, tussen het Knooppunt Antwerpen-Zuid en Blue Gate Antwerp. Onder meer een groothandelsmarkt, enkele voedingsbedrijven en een containerpark zijn er gevestigd. De wegen zijn echter verouderd en niet afgestemd op het huidige gebruik. Eerder dit jaar werd de projectdefinitie voor de heraanleg al goedgekeurd. Nu is ook het voorontwerp afgerond: het bedrijventerrein wordt overzichtelijker, verkeersveilig, innovatief en klimaatrobuust.

“Het bedrijventerrein Kielsbroek heeft nood aan een opwaardering”, zegt schepen Erica Caluwaerts (Open Vld), bevoegd voor openbaar domein. “We grijpen dit ineens aan om van Kielsbroek het tweede klimaatneutrale bedrijventerrein van Antwerpen te maken, in samenwerking met de bedrijven. Zo werden er eerder al zonnepanelen geplaatst op de grote daken van de Groothandelsmarkt. We pakken ook de omliggende straten aan.”

Groene buffer

Het voorontwerp wordt in januari 2023 tijdens een infomoment voorgesteld aan de bedrijven. In het voorjaar van 2023 wordt het definitief ontwerp verwacht. De werken staan gepland in 2024.