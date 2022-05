Stad organiseert nieuwe opvang voor thuis- en dakloze jongvolwassenen

Meer dan 10% van de daklozen die bekend zijn in de Antwerpse nachtopvang zijn jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Het gaat om een 80-tal jonge mensen. “Maar zij voelen zich vaak niet thuis in de klassieke nachtopvang, en kiezen dan maar voor sofaslapen of de straat”, aldus schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws. “Daarnaast zijn er jongeren die in een beperkende thuissituatie zitten, en op zoek zijn naar ruimte om hun leven zelf vorm te geven.”

Dakloosheid voorkomen

“We behouden en versterken de bestaande dag- en nachtopvang voor daklozen, maar voor de meest kwetsbare groepen - zoals gezinnen, zieke daklozen en nu dus ook jongeren - kiezen we voor een preventievere aanpak en richten we 24 op 24 opvang in. We bieden een bed aan jongeren die anders op straat moeten slapen, maar grijpen liefst nog vroeger in, om echte dakloosheid bij jongeren te voorkomen. Een jongere die geen plaats heeft om te overnachten, bieden we dezelfde dag nog een bed. De bedoeling is om het verblijf in de jongerenopvang zo kort mogelijk te houden, en meteen, samen met het CAW en een hele waaier aan partners uit het Mind the Gap-collectief, te laten doorstromen naar een woontraject op maat”, aldus schepen Meeuws.