Stad organiseert culinair festival Smaakmeesters op 1 en 2 oktober

Berchem/Rumst Weer twee Nederlan­ders opgepakt na nieuwe aanslagen in drugsmili­eu

Afgelopen dagen zijn opnieuw twee aanslagen gepleegd op woningen in Berchem en Rumst. In Berchem was opnieuw de woning in de Deken De Winterstraat het doelwit. In Rumst gooiden onbekenden stenen door een raam in de Visserstraat. Twee verdachten zijn opgepakt. De link met het drugsmilieu ligt voor de hand.

22 september