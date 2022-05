Stad ontwikkelt digitaal portaal voor klanten sociale centra

Met de projectoproep ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ ondersteunt de Vlaamse overheid steden en gemeenten in het uitwerken van een gedigitaliseerde dienstverlening. Stad Antwerpen diende een projectvoorstel in en krijgt nu 2 miljoen euro Vlaamse subsidie voor een webplatform, om zo haar sociale dienstverlening te digitaliseren.

Via het digitale platform ‘Mijn sociaal dossier’ zullen de sociale centra klanten digitaal toegang geven tot hun dossier en laten ze hen zelf hun traject in handen nemen. Klanten kunnen op die manier advies vragen over het leefloon, hun begeleider contacteren, een nieuwe afspraak maken, documenten en attesten opladen of hun gegevens controleren. Klanten kunnen ook automatisch bepaalde rechten krijgen, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, en betalen daarvoor meteen de correcte prijs. De stad bekijkt ook hoe het digitale platform ‘Mijn sociaal dossier’ een plek kan krijgen in de stadsapp, die ze momenteel aan het ontwikkelen is. Die stadsapp zal dit najaar gelanceerd worden.