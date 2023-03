“Stad nam audits niet au sérieux”: Antwerpse oppositie niet mals na raadscommissie over cyberaanval

Den Bell wordt nieuwe thuis voor stedelijke IT-part­ner Digipolis: “Eventueel kan nachtop­vang daklozen op zijn beurt verhuizen”

Digipolis verlaat op termijn zijn gebouw op de hoek van de Emiel Vloorsstraat en de Generaal Armstrongweg op het Kiel. De IT-partner van de stad krijgt onderdak in het administratief centrum Den Bell op het Francis Wellesplein in Antwerpen. Er wordt onderzocht of het gebouw van Digipolis kan worden gebruikt voor de nachtopvang van daklozen.