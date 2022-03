Stad leert zijn digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker maken

Antwerpen Amateurko­ren treden voor één keer op in Antwerpse Opera

Op zaterdag 19 maart traden in de Anwerpse opera voor één keer geen professionele artiesten op, maar wel een heel aantal enthousiaste zangers van vijf amateurkoren. Opera Ballet Vlaanderen nodigde hen uit op de planken om hun kooropera C(h)oeurs in de kijker te zetten. Het publiek mocht ook de stembanden opwarmen, want het gratis concert eindigde met een samenzangmoment.

20 maart