Stad lanceert nieuwe wandeling in de Ruien, met bezoek aan Sint-Pauluskerk

Fuzz Club voor live muziek opent in Blikfa­briek: “Een plek van onwaar­schijn­lij­ke kruisbe­stui­vin­gen”

De Blikfabriek, het creatieve zwaartepunt van Hoboken, heeft er met Fuzz Club weer een residentie bij. Verschillende muzikanten zullen er muziek maken, repeteren én ook optreden. Zo ook David Bovée, bekend van Think Of One en Nine And ½. “Het is heerlijk om als muzikant iets te kunnen bijdragen aan de sfeer in Blikfabriek.”