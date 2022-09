Stad lanceert live navigatie voor app Slim naar Antwerpen

AntwerpenSlim naar Antwerpen ontwikkelde voor zijn smartphone-app een nieuwe live navigatie. Zo wil de stad het gemakkelijker maken om een alternatief te vinden voor de eigen wagen. Ook zijn in de bestaande routeplanner vier nieuwe aanbieders van deelsteps, -fietsen, -scooters en -auto’s toegevoegd. Verder houdt de app nu rekening met de actuele bezetting van de nieuwe Park and Rides op Linkeroever, Luchtbal en in Merksem.

De app van Slim naar Antwerpen bestaat al vier jaar en heeft meer dan 25.000 gebruikers. Deze week kreeg de app een update, en pakt daarbij uit met live navigatie in de routeplanner. Gebruikers zullen voortaan na het opzoeken van hun route en het kiezen van vervoersmiddelen ook in realtime kunnen meevolgen, en info en aanwijzingen krijgen.

Multimodale navigatie

“Geen enkele routeplanner wereldwijd werkt multimodale routes zo uitgebreid uit als die van Slim naar Antwerpen. In de update van de app zitten routes te voet, met de (plooi)fiets, e-fiets, bus, tram, trein, boot, auto, deelfiets, -step, -scooter en -auto”, aldus schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Gebruikers worden bij elke overstap begeleid door meldingen en pop-ups. In principe verloopt elke overstap volledig automatisch, maar het blijft wel mogelijk om een vorig of volgend segment handmatig op te starten. Als een route niet meer haalbaar is, stelt de app een alternatief voor. Verder is er begeleiding met actuele doorkomsten, visuele aanduiding van de tussenhaltes en meldingen om af te stappen. Als extraatje krijgen gebruikers ook live weerinfo voor elke route te zien.”

Nieuwe aanbieders

Tijdens de update zijn in de routeplanner en op de slimme kaart meteen ook zo veel mogelijk vervoersmodi en aanbieders toegevoegd die het afgelopen jaar in Antwerpen gelanceerd werden. Het gaat om de deelbakfietsen van Cargoroo, deelsteps van Lime, deelscooters van GO Sharing en deelauto’s van GreenMobility. Zij vullen de bestaande aanbieders Velo, Poppy, Cambio, Bird en Blue-bike aan. De elektrische deelfietsen van Donkey Republic worden in de loop van dit najaar nog toegevoegd. Tot slot is de live bezetting van de Park and Rides op Linkeroever, Luchtbal en Merksem ook te zien.

Waar mogelijk integreerde stad Antwerpen deze mobiliteitsoplossingen voor de hele Benelux. Zo kunnen ook bezoekers en pendelaars die van verder komen, gebruik maken van de app. Daarnaast krijgen fietsers een herinnering om hun fietslichten mee te nemen en aan te zetten wanneer ze zich na zonsondergang verplaatsen. Gebruikers krijgen binnenkort ook een melding als ze te snel rijden met hun (deel)auto of deelscooter.

De multimodale routeplanner en navigatie is nog in ontwikkeling en wordt de komende weken en maanden nog verbeterd. De huidige bèta-versie is dus zeker nog niet finaal. Gebruikers van de app kunnen hun feedback steeds bezorgen aan het team van Slim naar Antwerpen via mail aan info@slimnaarantwerpen.be of via sociale media.

