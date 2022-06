Stad lanceert klimaatfonds voor appartementsgebouwen

Omdat 70% van de gezinnen in Antwerpen in een appartement woont, zijn appartementsgebouwen een belangrijke schakel in de energietransitie. Daarom lanceert de stad nu een thematische oproep voor projecten in appartementen die gebouwd werden voor 2014. Het gaat om projecten die inzetten op hernieuwbare energie in een combinatie met warmtepompen en eventueel andere duurzame technieken. De stad trekt hiervoor 300.000 euro uit.