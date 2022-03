Stad keurt vervoersplan site Sportpaleis goed: “We willen 60% van de bezoekers laten kiezen voor duurzaam vervoer”

In 2005 maakte het Sportpaleis een eerste keer een evenementenvervoersplan. Dit plan bevatte de ambitie om 30% van de bezoekers met openbaar vervoer naar het Sportpaleis te laten komen en 10% via collectief vervoer. In 2013 ging het Sportpaleis nog een stap verder met een nieuw plan, waarvan de 50/50-ambities ondertussen bereikt zijn.

Trots op resultaten

De voorbije jaren werden verschillende maatregelen genomen om duurzaam vervoer aan de Sportpaleis-site te promoten. Zo creëerde de stad 660 plaatsen in fietsenstallingen en een taxistelplaats. Er werden ook parkings voor autobussen en een voortdurende opvolging van de mobiliteitssituatie voorzien. De tram brengt bezoekers van het Sortpaleis en de Lotto Arena naar 5.074 parkeerplaatsen op park-and-ride terreinen. Er werden ook enkele parkeergebouwen gerealiseerd in Merksem, op Linkeroever en op de Luchtbal.

Volgens Jan Van Esbroeck, managing director van het Sportpaleis, wordt er sinds 2007 ononderbroken gewerkt aan de verbetering van de mobiliteitssituatie. “Als onze bezoekers op een vlotte manier de site kunnen bereiken, betekent het ook dat de buurt weinig of geen overlast heeft. We zijn best trots op de resultaten die we tot nu toe haalden en die motiveren ons om nieuwe ambitieuze doelstellingen te poneren. De algemene belangstelling voor duurzaam vervoer helpt ons. Zo zien we bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat met de fiets toekomt exponentieel stijgen.”

Nieuw ambitieus plan

Het nieuwe evenementenvervoersplan is nog ambitieuzer en bevat verschillende maatregelen om duurzaam vervoer te promoten. Deze zullen in de toekomst worden geïmplementeerd. Het gaat om de heraanleg van de Theunisbrug met voetgangersverbindingen en bewegwijzering. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen indien blijkt dat er structurele tekorten zijn. De stad zal ook beveiligde fietsenstallingen voor elektrische fietsen plaatsen. Tot slot komt er ook aangepaste communicatie over vervoersmogelijkheden aan bezoekers in functie van hun profiel.

“Dit nieuwe plan past in de modal shift die we voor Antwerpen realiseren”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “De ambitie nu is om 60% van de bezoekers de verplaatsing op duurzame wijze te laten maken. De recente opening van de drie park-and-ride zones rond de stad kunnen hierbij het verschil maken. Ook moedigen we fietsen aan, zie de upgrade die de Noordersingel de afgelopen jaren kreeg. Op lange termijn plannen we de afbraak van het Ringviaduct en overkapping van de snelweg, zodat de hele site nog beter bereikbaar wordt voor zachte weggebruikers.”