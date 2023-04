Stad herdenkt Tweede Wereldoorlog met fiets- en wandelroute

Italiaanse broer en zus openen aperitief­bar Petite Renaissan­ce: “Verfijnde keuken op z’n Italiaans”

Tiziana Carta (53), haar broer Adriano Carta (55) en Biagio Liccardo (41), Antwerpenaren met Italiaanse roots, openen op zondag 2 april de Italiaanse aperitiefbar Petite Renaissance op de Theodoor van Rijswijckplaats. Petite Renaissance is een aanvulling op hun restaurant Renaissance, in het gebouw van het ModeMuseum in de Nationalestraat. “We willen de Italiaanse aperitivo-cultuur tot leven wekken in Antwerpen.”