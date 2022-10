Stad en politie voeren strijd tegen zwerfvuil en sluikstort: “Nog te veel mensen met vetzakkenmentaliteit”

Tijdens de zesde editie van de Week van de Handhaving wordt er door toezichters en politie extra controle gedaan op overtreders die sluikstorten of zwerfvuil op straat gooien. Want ondanks de inzet van honderden medewerkers en duizenden vrijwilligers om de straten en pleinen proper te houden, blijven afval, zwerfvuil en sluikstort een groot probleem in Antwerpen.

Uit cijfers blijkt dat het aantal GAS-boetes die door stadstoezichters worden uitgeschreven al jaren in stijgende lijn gaat. In 2019 was er sprake van meer dan 1.100 GAS-boetes. Dat aantal steeg in 2021 naar meer dan 2.100.

“We zien nog te veel mensen met een vetzakkenmentaliteit”, zegt Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA), bevoegd voor stads- en buurtonderhoud. “Om het probleem in te dijken is een performante handhaving cruciaal, daarom zetten we daar als stad sterk op in. Met succes, want we betrappen en beboeten meer mensen dan ooit. Op twee jaar tijd hebben we dubbel zoveel GAS-boetes uitgedeeld. De tijd van vriendelijk vragen is voorbij, wie niet wil luisteren zal het voelen.”

Proces-verbalen

Ook de lokale politie van Antwerpen doet een duit in het zakje. In 2021 schreven zij in totaal voor meer dan 1.000 daders proces-verbalen uit. Dit jaar kregen al 764 gekende daders een boete.

“Wie onze straten bevuilt, besmeurt het uitzicht van onze stad en draagt bij tot een onveiligheidsgevoel onder zijn stadsgenoten”, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Daarom doen we er alles aan om sluikstorters kordaat aan te pakken. De lokale politie en stedelijke toezichtsdienst zetten zich hard in om daar werk van te maken. Onze aanpak werd de afgelopen jaren verfijnd door gericht gebruik te maken van camera-acties en heterdaadbetrappingen. Dat werpt vruchten af.”

