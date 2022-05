Stad en politie beveiligen risicovolle plaatsen voor terroristische aanvallen met voertuigen

Versterkte palen en fietsenbeugels

Antwerpen is samen met Ljubljana voorloper wat het beveiligen van het straatbeeld betreft op vlak van security by design. De steden ontwierpen versterkt straatmeubilair in lijn met de eigen catalogussen die ze gebruiken voor de plaatsing van straatmeubilair. De nieuwe producten passen binnen de look & feel van het bestaande gamma meubilair. “Zo kan het verstrekte straatmeubilair zonder op te vallen, geïntegreerd worden in de publieke ruimte”, klinkt het bij politiezone Antwerpen. Voor Antwerpen gaat het om palen en fietsenbeugels. De vervanging van de huidige verdwijnpalen in een robuustere uitvoering is voorzien voor het Mediaplein, Meir en Meirbrug, waar de werken ondertussen zo goed als afgerond zijn.