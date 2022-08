Stad en Payoke smeken minister Crevits om hulp in Borealis-dossier: “We betaalden al 310.000 euro voor opvang”

AntwerpenIn een gezamenlijke brief aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) dringen de stad Antwerpen en vzw Payoke aan op een snelle oplossing voor de slachtoffers van mensenhandel op de werf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Om de eerste slachtoffers – er lopen nog steeds aanmeldingen binnen - te huisvesten, werd door de stad en Payoke al een bedrag van 310.000 euro voorgeschoten.

De Oostenrijkse chemiereus Borealis bouwt momenteel een nieuwe plasticfabriek in Kallo (Beveren) in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Eind juli kwam aan het licht dat tientallen arbeiders uit de Filipijnen en Bangladesh er illegaal werkten. Ze zouden bovendien uitgebuit worden, zes dagen op zeven, voor een hongerloontje van 650 euro per maand. Alles wijst erop dat de arbeiders het slachtoffer werden van mensenhandel.

Ondertussen zou het arbeidsauditoraat liefst 143 slachtoffers van mensenhandel erkend hebben. Vzw Payoke, het Antwerpse centrum dat in Vlaanderen instaat voor de begeleiding en de opvang van de slachtoffers, verwacht dat er nog tientallen erkenningen kunnen volgen.

Op het tandvlees

Maar Payoke zit financieel op het tandvlees. De vzw krijgt van Justitie, de Vlaamse overheid en de Nationale Loterij een werkingsbudget van 700.000 euro per jaar. Maar dat is sinds de zaak rond Borealis ruim onvoldoende. Payoke schreef daarom, samen met de stad Antwerpen, een brief aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) met de prangende vraag om méér middelen.

“De bestaande werking en betoelaging van vzw Payoke is niet toegemeten op het aantal slachtoffers, waardoor de nodige administratieve begeleiding en ondersteuning van deze slachtoffers (verblijfsstatuut, vervangend inkomen, psychologische begeleiding, juridische begeleiding, begeleiding richting arbeidsmarkt, …) dan ook niet geboden kan worden binnen een acceptabele termijn”, staat in de brief.

18-tal opvangplaatsen

Vooral de huisvesting van de slachtoffers baart kopzorgen, zo blijkt. Voor heel Vlaanderen zijn slechts een 18-tal opvangplaatsen specifiek voor slachtoffers van mensenhandel voorzien. “De slachtoffers moeten gehuisvest worden in een veilige omgeving, weg van waar de mensenhandel zich heeft afgespeeld. Maar de opvangplaatsen zijn ruim ontoereikend voor het grote aantal erkende slachtoffers.”

Na het uitbreken van de heisa over de Borealis-werf sprong de stad Antwerpen in de bres. Voor 55 slachtoffers werd opvang gezocht én gevonden. Hun verblijf is tot 1 oktober gegarandeerd en kostte stad en Payoke al een kleine 300.000 euro. “Maar inmiddels hebben er zich 15 nieuwe erkende slachtoffers aangemeld en zal er voor de eerste acute opvang, opnieuw prefinanciering nodig zijn. Nu al 10.600 euro voor de eerste zes dagen.” Volgens Payoke en de stad zorgt de financiering van de opvang voor “buitenproportionele druk”.

Payoke kaartte vorige week ook al eens aan dat het de toestroom aan slachtoffers in de Borealis-zaak niet meer aan. Meer nog: de organisatie zei dat het vreest bankroet te worden. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) liet daarop verstaan dat ze de hulpkreet begreep en begin september een voorstel aan de Vlaamse regering zou doen.

