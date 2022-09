Stad begint aan laatste stuk Zuidpark: “Moet voorbeeld worden van hoe we stad groener en blauwer willen maken”

“Wat Central Park is voor New York, zal dit park voor Antwerpen zijn.” Daarmee opende schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) op een buiige dag in mei het eerste afgewerkte stuk Zuidpark boven parking Steendok. Intussen was al begonnen met het middelste – en grootste - deel boven het voormalige Schippersdok, tussen de Gillisplaats en de Museumstraat. Daar komt géén ondergrondse parking. Tegen de lente van 2023 moeten de werkzaamheden achter de rug zijn. Blikvangers worden een grote grasweide, twee waterbassins en een wandelpromenade tussen de dubbele rij bomen.

Speeltuinen en hondenloopzone

Terrassen dicht

Annick De Ridder is best wel blij met de ‘blauwe’ toets van het Zuidpark. En dan hebben we het niet over haar politieke verleden bij Open Vld. “Na de warme en droge zomer is dat zeer actueel. De regenwaterbuffer in het eerste deel van het Zuidpark kan tot 1,5 miljoen liter bevatten. Zo voorkom je wateroverlast bij zware regenval. Maar het dient nog meer doelen. We gebruiken het opgevangen water voor de bomen, planten, de samentuinen en groenperken van het Zuidpark én voor de wijk Zuid.”