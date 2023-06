Stad bedankt horecasector voor inzet - én geduld - voor nieuw horecabeleidsplan

Borgerhout herbekijkt als enige district haar begroting voor zomerstop: “Zou volgens de stad ‘technisch te moeilijk’ zijn dit jaar”

De districtsraad van Borgerhout keurde gisteren de halfjaarlijkse begrotingsaanpassing goed. Zo wil het bestuur beter inspelen op de toenemende vraag van groenslingers en trekt het de projectsubsidies op met 40.000 euro. Borgerhout is het enige van de negen districten die de evaluatie dit jaar toch doorvoert, nadat Antwerps schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) waarschuwde dat het door de cyberaanval ‘technisch moeilijk' zou zijn: “We hebben éxtra hard ons best gedaan in het najaar om dit te vermijden.”