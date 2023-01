Stad Antwerpen wil zomer- en winterbar in voormalig brugwachtershuisje aan Asiadok

Antwerpen Deze sinjoren zijn zó fier op hun Antwerpen dat ze die liefde lieten vereeuwi­gen met een tattoo: “’t Stad, da’s altijd thuiskomen”

Je hebt Antwerpen graag zien en écht graag zien. Het beeld van Brabo en de hand van reus Antigoon dat hij wegwerpt? Of de lekkernij uit de Koekenstad die erop gebaseerd is? Of toch maar de Onze-Lieve-Vrouwetoren, de Schoonste Madam van ’t stad? Deze trotse Antwerpenaars lieten hun geliefde stad vereeuwigen op hun huid. “Het is niet per se de stad die mij zo aantrekt, het zijn de mensen die er wonen.”

21 januari