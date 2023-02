Stad Antwerpen wil personeel meer eiwitten laten eten

Brasschaat/Delft Pleegmoe­der van Juanito (31), die Nederland­se vriendin doodstak: “Hij hoopte zo dat deze relatie wél zou lukken”

De 31-jarige Juanito V. uit Brasschaat kon niet verkroppen dat zijn 33-jarige vriendin hem met een sms-bericht de bons had gegeven. “Hij had na twee misgelopen relaties zo gehoopt dat dit meisje eindelijk de ware zou zijn. Hij was een goede jongen, maar die sms deed zijn stoppen doorslaan”, zegt zijn pleegmoeder Nadine.

6 februari