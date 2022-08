Stad Antwerpen wil Koningin Astridplein opnieuw heraanleggen: “Auto- en busverkeer zoveel mogelijk weren op het plein”

Antwerpen/Turnhout Kinesiste Lotte wandelt 60 kilometer van Turnhout naar Antwerpen: “In 2023 ga ik een heel jaar in Peru werken in revalida­tie­cen­trum voor jongeren”

Kinesiste Lotte Eilers (24) arriveerde donderdagnamiddag aan het MAS in Antwerpen. Ze had er een wandeltocht van 60 kilometer opzitten die om middernacht in haar stad Turnhout startte. “Een tegenprestatie voor de 1.500 euro die ik heb ingezameld voor een revalidatiecentrum in Peru. Ik ga er in 2023 als vrijwilliger werken.”

4 augustus