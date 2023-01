Stad Antwerpen trakteert inwoners op 8 januari

Op de laatste dag van Winter in Antwerpen trakteert de stad om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Op zondag 8 januari worden vanaf 12 uur en zo lang de voorraad strekt gratis jetons uitgedeeld op de Handschoenmarkt, de Suikerrui en het Steenplein. Deze jetons kunnen tot 18 uur op heel de Winter in Antwerpen-site ingeruild worden voor een consumptie aan een chalet of in een winterbar, of een activiteit zoals een schaatsbeurt of een rondje in het reuzenrad.