Stad Antwerpen schrapt subsidies aan toneelgezelschap van veroordeelde Jan Fabre: 75.000 euro steun wordt niet uitgekeerd

AntwerpenDe stad Antwerpen schrapt de investeringstoelagen die het Troubleyn, het dans- en theatergezelschap van de veroordeelde kunstenaar Jan Fabre, de komende drie jaar nog had beloofd. Het gaat om in totaal 75.000 euro. Het geld was bedoeld voor werken in een pand in Antwerpen-Noord, de thuisbasis van Troubleyn.