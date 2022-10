Stad Antwerpen ondersteunt scholen die investeren in brandveiligheid

Antwerpen/Brugge Haven van Antwerpen-Zeebrugge groeit nog licht, maar verliest terrein in container­tra­fiek: “Beterschap pas in eerste kwart 2023 in zicht”

De goederentrafiek in de eengemaakte haven van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste negen maanden van 2022 nog heel licht gegroeid. Maar er is een dissonant: de containeroverslag kreeg een klap van bijna negen procent in tonnage. “Een gevolg van de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de aanvoerlijnen”, zo stelt Port of Antwerp-Bruges. Overigens steeg de aanvoer van LNG en van steenkool gigantisch.

